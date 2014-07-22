Росіяни втратять 20% доходів через конфлікт з Україною - екс-міністр фінансів РФ

Подальша ескалація конфлікту в Україні та військове втручання в ситуацію на сході цієї країни може коштувати росіянам до однієї п'ятої їх доходів у результаті економічних санкцій Заходу і гонки озброєнь, заявив в інтерв'ю ИТАР-ТАСС колишній міністр фінансів РФ Олексій Кудрін.

"Я підтримую позицію, що ніяким чином Росія не може втручатися військовими силами в ситуацію на сході України. Це викликало б неконтрольовані ризики і в економічній, і у військовій, і в політичній сфері", - сказав Кудрін.

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Він підкреслив, що новий виток протистояння може викликати збільшення військових витрат з обох сторін, при тому що військовий бюджет Росії більш ніж у 10 разів менший за військові бюджети країн НАТО. При цьому ВВП Росії зменшиться, що призведе до падіння реальних доходів населення.

"Образно кажучи, це як якщо б ми погодилися 15-20% своєї зарплати відразу віддати", - сказав Кудрін, зазначивши, що статися це може в різній формі, наприклад, через інфляцію або нестачу деяких товарів.

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За оцінками Кудріна, введення країнами Заходу нових галузевих санкцій проти Росії через ескалації ситуації в Україні призведе до економічного спаду протягом календарного року.

"Якщо буде додаткова серія санкцій, я маю на увазі серйозних, галузевих санкцій, щодо енергетики, фінансового сектора, то ми можемо і просісти. Може бути, не в цьому році нижче нуля (вже півроку пройшло), але в календарному році - від моменту введення таких санкцій - економічне зростання буде вже негативним", - вважає колишній глава Мінфіну.

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Кудрін підкреслив, що у разі нового витка конфлікту "все, ймовірно, піде шляхом загострення військового протистояння, створення нових систем озброєння, нових систем контролю світового простору. "У цьому протистоянні нам буде важко. Важче, ніж зараз", - підкреслив екс-міністр.

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Нагадаємо, США минулого тижня вперше ввели щодо Росії галузеві санкції, заборонивши чотирьом найбільшим російським компаніям і банкам залучати американські позики і заморозивши активи ряду оборонних підприємств.