Вкладникам «Єврогазбанку» відшкодують 1,3 млрд гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оцінює обсяг коштів за вкладами до відшкодування у проблемному «Єврогазбанку», що належить екс-голові «Нафтогазу України» Олексію Івченку, в 1,266 млрд грн, повідомляється на сайті фонду.

Відповідно до звітності банку, опублікованої фондом, таким чином, фонд відшкодує 74,5% загального обсягу коштів фізосіб у банку.

Також у звітності вказано, що «Єврогазбанк» на момент визнання неплатоспроможним накопичив 398,608 млн грн збитку.

Фонд повідомляє, що розпочав пошук потенційних інвесторів для виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань банку на користь приймаючого банку, створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань банку або продажу банку в цілому. До конкурсу допускаються виключно банки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 17 липня ввів тимчасову адміністрацію в «Єврогазбанк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

«Європейський газовий банк» («Єврогазбанк», м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи середніх банків за обсягом активів. Основним власником банку є бізнесмен Олексій Івченко, який очолював правління НАК «Нафтогаз України» в 2005-2006 роках, і члени його сім'ї.