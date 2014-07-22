«Ощадбанк» починає обслуговування кримських вкладників

Державний «Ощадбанк» готовий виплачувати громадянам України вклади, залучені на території Автономної Республіки Крим та Севастополя і розробив механізм обслуговування таких вкладників, повідомляється на сайті банку.

Банк пропонує для одержання чи переоформлення вкладу зареєструвати свої дані через «гарячу лінію» або офіційний сайт банку і в призначений час отримати платіжну картку. Засоби по карті можна отримати у відділенні банку або будь-якому банкоматі.

У разі переїзду на материкову частину України вкладник може звернутися у відділення банку з заявою про отримання коштів.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували ряд санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ з 21 квітня заборонив діяльність в Криму структурних підрозділів ряду українських банків, а також передав майно «Ощадбанку» та «Приватбанку» кримському Фонду захисту вкладників.

7 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність в Криму до закінчення російської окупації, і в даний час банки вживають заходів для закриття своїх підрозділів в автономії, але, за інформацією банкірів, це пов'язане з рядом труднощів.