Державний «Укргазбанк» знизив прибуток майже у 8 разів

Державний «Укргазбанк» у першому півріччі отримав 67,731 млн грн прибутку, що у 7,8 разу менше прибутку за аналогічний період минулого року, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку знизилися на 3,79% - до 22,884 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів зросли на 13,95% - до 11,688 млрд грн, зобов'язання знизилися на 4,16% - до 18,455 млрд грн, кошти клієнтів зросли на 29,33% - до 11,250 млрд грн, власний капітал знизився на 2,2% - до 4,430 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 10 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Укргазбанк» у 2013 році порівняно з 2012 роком знизив прибуток на 13,29% - до 1,002 млрд грн.

«Укргазбанк» (Київ) створений у 1993 році та входить до групи найбільших банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.