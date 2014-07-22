Яценюк пропонує підвищити податки і розпустити чиновників на два місяці

Причин цьому дві: реальна складність фінансування соціальних витрат, які завжди в пріоритеті для чиновників, і величезний тиск з боку міжнародних організацій, насамперед МВФ. Вони вимагають реформ, які вже давно мали бути проведені в Україні.

Про це у своїй статті пише «Економічна правда».

У матеріалі відзначають, що замість довгоочікуваної податкової реформи вийшло чергове підвищення податків. А замість скорочення штату державних службовців - примусова відпустка чиновників на два місяці. Такий новий "антикризовий" пакет уряду Арсенія Яценюка.

В понеділок 21 липня Кабмін вніс до парламенту два законопроекти. Перший повинен внести зміни в закон про бюджет на 2014 рік, і сильно стиснути державні витрати. Другим вносяться зміни в Податковий кодекс та інші закони.

Уряд вкотре обіцяє ввести мораторій на проведення всіх перевірок бізнесу до кінця року, істотно зменшити кількість контролюючих органів, спростити надання державних послуг, перевести адміністративні послуги на госпрозрахунок та провести люстрацію.

Але три місяці тому ці обіцянки вже звучали, так і залишившись лише обіцянками. Досі вони не оформлені ні в один конкретний документ, не рахуючи слайдів презентації, намальованих Міністерством економіки.

На практиці, "скорочення податків" та "створення інвестиційного клімату" будуть виглядати традиційно.

Збільшення доходів держбюджету з 372,9 до 378,9 млрд грн, витрат - з 436,8 до 442,6 млрд грн. Ось чого чекає Мінфін від прийняття запропонованого пакету законопроектів, зазначають автори матеріалу.

Кабмін пропонує зміни в Податковому кодексі, які істотно підвищать навантаження на бізнес. Під пильний погляд податківців потраплять нафтовидобувний, будівельний, аграрний, алкогольний та інші сектори.

Також нинішні пропозиції Кабміну передбачають 16-відсоткове скорочення персоналу міністерств і відомств. Однак не все так просто.

Замість того, щоб звільнити левову частку працівників, які каменем висять на шиї бюджету, уряд вдався до вкрай витонченого ходу.

Кабмин вирішив, за американською схемою, на два місяці відправити у неоплачувану відпустку чиновників. Передбачається, що на робочих місцях залишаться лише податківці та ті, хто займаються безпосередньою видачею дозвільних документів.

"Ми підготували необхідні компенсатори. На 10 млрд можна скоротити витрат. На 90% скорочуємо двомісячні витрати на підтримку органів державної влади", - так описав цю новацію міністр фінансів Олександр Шлапак.

На практиці, буде інакше. На два місяці уряд зробить вигляд, що армія чиновників скоротиться. Швидше за все, багатьох чиновників змусять працювати безкоштовно.