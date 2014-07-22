Банк Фірташа в першому півріччі збільшив прибуток у 2,4 разу

Банк «Надра» в першому півріччі 2014 року порівняно з першим півріччям 2013 року збільшив прибуток в 2,4 разу - до 2,040 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку 2014 року активи банку зросли на 19,26% - до 37,109 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 20,87%, до 30,256 млрд грн, зобов'язання - на 22,12%, до 33,074 млрд грн, кошти клієнтів скоротилися на 2,82%, до 12,684 млрд грн, власний капітал зріс на 0,05%, до 4,034 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,890 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банк «Надра» в 2013 році порівняно з 2012 роком збільшив прибуток в 2,4 разу - до 2,374 млн грн.

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Банк працює на ринку України з 1993 року та входить у групу найбільших за обсягом активів. Основний акціонер банку - компанія Centragas Holding AG - структура, афільована з групою компаній Дмитра Фірташа Group DF (Австрія, 89,9659% акцій банку).