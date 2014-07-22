«Родовід Банк» в першому півріччі збільшив збиток у 34 рази

Державний «Родовід Банк» в першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року наростив збиток у 34 рази - до 250,145 млн грн. з 7,447 млн грн, повідомляється у звітності на сайті банку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку скоротилися на 2,19% - до 8,842 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 61,74%, до 90,943 млн грн, зобов'язання зросли на 1,36%, до 5,288 млрд грн, кошти клієнтів - на 9,5%, до 211,535 млн грн, власний капітал знизився на 7,3% - до 3,354 млрд грн, статутний капітал банку не змінився і становить 12,359 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «Родовід Банк» в 2013 році збільшив збиток у 6,6 разу у порівнянні з 2012 роком - до 70,298 млн грн.

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«Родовід Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 1990 року та входить у групу великих банків. У 2009 році банк був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням створив на базі «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи щодо повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.