Гривня за день відвоювала у долара 2 копійки

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6000/11,7000 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,6500/11,6900 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,6500/11,6800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,6820/15,8195 грн/євро, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 15,7115/15,7695 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз 15,7035/15,7480 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3308/0,3337 грн/рубль, до 12:00 ціни піднялися 0,3324/0,3340 грн/рубль. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3329/0,3345 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,8730 (-0.2575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3480/1,3530.