Нацбанк до кінця року повністю змінить свою структуру

До кінця року в Національному банку України буде проведено внутрішню реорганізацію, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook з посиланням на голову НБУ Валерію Гонтареву.

«Канадські консультанти готують нову структуру Нацбанку, аналогічну структурі провідних центробанків світу. Отже на нас чекає масштабна реструктуризація структури НБУ і внутрішніх процесів у банку», - наводяться в повідомленні слова Гонтаревої.

Згідно з повідомленням, відбудуться зміни в кількості і складі членів правління і департаментів.

Читайте такожНацбанк прив'язав облікову ставку до можливого рівня інфляції

«Я думаю, що правління складатиметься тільки з моїх заступників, що відповідають за окремі напрями... Буде повністю змінено структуру регулятора: відмовимося від дублюючих і непотрібних функцій. Крім того, ми йдемо шляхом лібералізації валютного ринку, тому необхідності в такому валютному контролі, як зараз, уже не буде», - зазначила Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, концепція розвитку банківської системи України до 2020 року, яка передбачає розвиток незалежної монетарної і валютної політики Національного банку, стійку роботу банківської системи і підвищення ефективності банківського нагляду, стане головним пріоритетом нового керівництва НБУ, про що у своїй першій заяві повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.