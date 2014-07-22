Фонд гарантування знайшов інвесторів для двох проблемних банків

Згідно з повідомленням, до Фонду надійшла пропозиція від кількох інвесторів, які висловили бажання взяти участь у виведенні з ринку проблемного «Південкомбанку» і пропозиція від одного інвестора щодо «Промекономбанку». Інвестори запропонували вирішити питання проблемних фінустанов шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку і подальшої його ліквідації.

Фонд гарантування вкладів на підставі одержаних заявок від потенційних інвесторів «Південкомбанку» і потенційного інвестора «Промекономбанку» затвердив запропонований спосіб виведення банків із ринку.

Згідно з повідомленням, інвестори - учасники конкурсу в строк до 25 липня 2014 року мають подати до Фонду конкурсну пропозицію. Після отримання конкурсної пропозиції Фондом буде здійснено аналіз запропонованих умов відчуження частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і затверджено результати конкурсу.

У разі передачі частині активів і зобов'язань приймаючому банку - інвестору, він прийме на себе, як мінімум, зобов'язання зазначених банків перед кредиторами-фізичними особами в межах гарантованої суми відшкодувань.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 22 травня ввів тимчасову адміністрацію в «Промекономбанк» строком на 3 місяці - до 21 серпня 2014 року, з 26 травня увів тимчасову адміністрацію у «Південкомбанк» строком на 3 місяці - до 25 серпня 2014 року.

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працює на ринку України з 1990 року. Основними акціонерами банку був Руслан Циплаков (45,4568% акцій у прямому володінні і 54,4827% - опосередковано) і компанія «Метал Юніон» (45,1208% і 9,3619%). За інформацією ЗМІ, власник банку Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича. На початку березня правоохоронні структури провели в банку обшуки. Кореспондентський рахунок банку було заблоковано, а готівкові кошти арештовані.

На початку липня Циплаков вийшов зі складу акціонерів фінансової установи.

«Промекономбанк» (м. Донецьк) працює в Україні з січня 1998 року. За інформацією на сайті банку, його основним власником є компанія «Суприм-К» (42,4971%).