П'ятирічна боротьба з офшорами принесла країнам світу 37 млрд євро

Світові уряди з 2009 року отримали 37 млрд євро завдяки боротьбі з офшорами, йдеться в прес-релізі ОЕСР, передає Прайм.

Понад півмільйона платників податків в рамках добровільних програм розкрили інформацію про приховані доходи і активи.

ОЕСР 22 липня опублікувала повну версію стандартів з автоматичного обміну податковою інформацією. Доповідь буде представлена на зустрічі міністрів фінансів G20 у вересні в австралійському Кернсі. Документ містить детальний опис процедур, за якими уряди і банки повинні обмінюватися інформацією один з одним.

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Поки система не введена, ОЕСР пропонує урядам приймати програми добровільного розкриття інформації. Якщо платники податків зізнаються в тому, що вони зберігають частину своїх коштів в офшорах, то їм загрожують лише невеликі штрафи. Подібні схеми вже запропонували США, Великобританія, Франція та інші країни.

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