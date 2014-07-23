Російські компанії повинні повернути кредиторам $112 млрд

Компанії з Росії - в авангарді боржників серед країн Європи, Близького Сходу і Африки (EMEA), підрахували аналітики рейтингового агентства Moody's, передають «Ведомости».

У найближчі чотири роки (2015-2018 рр.) російські корпорації, що працюють в нефінансовому секторі і мають рейтинги Moody's, повинні погасити або рефінансувати $112 млрд - це 10% від загальної суми, яку треба погасити в цей період всім компаніям регіону EMEA ($1,17 трлн), випливає зі звіту агентства.

У 2013-2016 рр. частка російських позичальників була вдвічі меншою - 5%. Вага Німеччини за цей же час знизився з 20 до 15%, Франції - з 16 до 15%.

Більше, ніж російським компаніям доведеться виплатити лише корпораціям Німеччини, Франції і Великобританії. У компаній нафтовидобувних держав Близького Сходу сукупні борги до погашення менше - 8%. Для російських компаній рефінансування боргів може виявитися справою більш складною, ніж раніше, попереджають аналітики Moody's.

Пік виплат припадає на 2015 р., і основна їх частина - 72% - падає на нафтогазовий сектор. У цьому секторі, у свою чергу, левову частку становлять зобов'язання двох компаній - «Роснефти» і «Газпрому». Решта 28% розподілені між підприємствами електроенергетики, металургії, транспорту, телекомунікацій і нафтохімії.

Цього року у них не повинно бути проблем з ліквідністю, а ось в наступному у деяких компаній можуть виникнути труднощі, не виключають в Moody's.

Позичати за кордоном російським компаніям стає все складніше: більшість західних банків посилили перевірки операцій з компаніями з Росії, говорить співробітник НSBC.

Це побічно підтверджується даними Bloomberg: у першій половині 2014 р. російські компанії зайняли у західних банків в 3,9 разу менше, ніж роком раніше - $6,7 млрд, у тому числі сировинні корпорації - $3,5 млрд (на 82% менше), це мінімальні значення з 2009 р. Навіть МТС, яка не має стосунку до сировинного бізнесу, писала в звітності, що розширення санкцій може перешкодити залучати кредити за кордоном. А «Лукойл» нещодавно відклав розміщення облігацій на $1,5 млрд і розраховує заощадити за кілька років $20-30 млрд, щоб менше залежати від зовнішніх ринків.

«Роснефть» з липня 2014 р. по грудень 2015 р. має погасити $26,2 млрд, піки виплат припадають на IV квартал 2014 р. ($9,4 млрд) і I квартал 2015 р. ($11,8 млрд, підрахували експерти Moody's. Правда, «Роснефть» зуміла зіграти на випередження: вона знизила ризики рефінансування, уклавши з китайською CNPC контракт на поставки нафти, що передбачає значну передоплату, і зараз на рахунках російської компанії понад $20 млрд готівки, пише агентство.

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Ризики рефінансування зросли після 16 липня 2014 року, коли США ввели санкції проти «Роснефти», «Новатека», Газпромбанку і Зовнішекономбанку - обмежили цим компаніям доступ до позик у американських організаціях терміном більш ніж на 90 днів, йдеться в звіті Moody's.

За даними Bloomberg, Lloyds Bank і HSBC вже відмовилися брати участь у фінансуванні угоди BP з «Роснефтью» на $1,5 млрд. Інвестиційний ландшафт помітно змінився і після катастрофи малазійського Boeing: значно зросла ймовірність нових санкцій, пишуть аналітики Nomura. Більшість інвестбанків після збиття пасажирського Boeing над територією України стали вважати ймовірним ризик подальшого посилення санкцій проти російських компаній; колись вони оцінювали цю ймовірність як невелику.

Європа теж обговорює можливість введення обмежень на доступ російських компаній до капіталу: чорний список ЄС може з'явитися до кінця місяця, заявив учора керівник європейського та центральноазійського департаменту Європейської зовнішньополітичної служби (ЄВС) Гуннар Віганд. Юридична база для посилення санкцій створена: минулої суботи Євросоюз за дорученням Ради ЄС розширив критерії для включення російських громадян і компаній в цей список.

Хоча Європа і не підтримала санкції США, вартість фондування угод з російськими компаніями і премії за ризик для європейських кредиторів зростуть, не сумнівається аналітик Morgan Stanley Джейкоб Ніл.

Санкції погіршать умови запозичень та фінансовий стан галузей, йдеться в проекті основних напрямів бюджетної політики Росії на 2015-2017 роках Компаніям доведеться шукати джерела фінансування у Китаї, вважає Ніл з Morgan Stanley. А якщо Росія зважиться на санкції у відповідь, то глобальний ринок почне повально уникати угод з російськими корпораціями, попереджає Nomura: «Можливий фінансовий шок». Уряду доведеться самому фінансувати ВЕБ та ряд інших корпорацій, які потребують грошей, як це було в кризу 2008 року, пише Moody's.