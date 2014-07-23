Путін підписав закон про створення гральної зони в окупованому Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, згідно із законом, «гральні зони створюються на територіях таких суб'єктів РФ: Республіка Крим, Алтайський край, Краснодарський край, Приморський край, Калінінградська область».

При цьому межі гральної зони в Криму, згідно із законом, мають визначатися «органами виконавчої влади Республіки Крим».

Закон набирає чинності з дня його публікації.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Держдума РФ ухвалила закон про створення в Криму гральної зони. Як заявив перший заступник голови комітету Держдуми з економічної політики, інноваційного розвитку і підприємництва Анатолій Карпов, створення гральної зони в Криму сприятиме залученню додаткових інвестицій до регіону, створенню нових робочих місць, поповненню прибуткової бази регіонального бюджету.

Читайте такожЗМІ: Путін знову відвідає окупований КримЗа його словами, згідно з експертними оцінками, бюджет Криму може одержати від створення гральної зони у рік до 25 млрд рублів (близько 730 млн доларів), також створення зони сприятиме збільшенню потоку туристів у регіон, розвитку готельного бізнесу і сфери громадського харчування.

Передбачається, що гральну зону буде створено в Ялті.