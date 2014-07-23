Міжбанк відкрився доларом по 11,70 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,6200/11,7000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", котирування по євро-гривні пішли вниз - 15,6450/15,7550 грн/євро.

Ціни на російську валюту зросли - 0,3340/0,3363 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати - 1,3461/63 (вівторок - 1,3519/21).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6000/11,7000 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,6500/11,6900 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,6500/11,6800 грн/дол.