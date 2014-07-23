Нацбанк роз'яснив причини знищення готівкової гривні в своєму управлінні у Криму

Дії Головного управління Національного банку України в Автономній Республіці Крим із утилізації зношених банкнот є правомірними в рамках законодавства України, повідомляється на сторінці НБУ в соціальній мережі Facebook.

Регулятор нагадує про публікації в низці ЗМІ про знищення готівкових коштів у територіальному управлінні НБУ в АР Крим, що нібито кваліфіковано самопроголошеною владою окупованого Криму, як порушення, у зв'язку з чим заведено кримінальну справу.

«Готівка, що надходить від банків до територіальних управлінь, є власністю НБУ. Тому дії Головного управління НБУ в Автономній Республіці Крим із утилізації зношених банкнот є правомірними в рамках законодавства України», - йдеться в повідомленні.

Регулятор підкреслює, що його повноваження з утилізації зношених банкнот гривні визначено Законом «Про Національний банк України».

«На підставі законодавства України нормативно-правовими актами НБУ визначено порядок утилізації зношених банкнот територіальними управліннями НБУ й Центральним сховищем. Це стандартна процедура, завдяки якій Нацбанк забезпечує належну якість банкнот в обігу, й щорічно таким чином оновлюється готівка в обігу», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум із питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму й застосували низку санкцій стосовно російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ із 21 квітня заборонив діяльність у Криму структурних підрозділів низки українських банків, а також передав майно «Ощадбанку» й «ПриватБанку» кримському Фонду захисту вкладників.

7 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації, і наразі банки вживають заходи для закриття своїх підрозділів в автономії, але, за інформацією банкірів, це має низку складнощів.