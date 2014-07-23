«УкрСиббанк» у першому півріччі отримав 437,6 млн грн збитку

«УкрСиббанк», який входить до групи найбільших банків, у першому півріччі 2014 року отримав 437,589 млн грн збитку, в той час як за аналогічний період минулого року банк отримав 18,153 млн грн прибутку.

Про це банк повідомив у звітності, розміщеної у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку скоротилися на 0,38% - до 24,021 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 2,22%, до 14,278 млрд грн, зобов'язання зросли на 1,60% - до 21,804 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 1,52% - до 16,380 млрд грн, власний капітал - на 16,35%, до 2,650 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,774 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, «УкрСиббанк» в 2013 році знизив прибуток в 2,7 разу в порівнянні з 2012 роком - до 24,503 млн грн.

«УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року та входить до групи найбільших українських банків.

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Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій) і ЄБРР (15% акцій).