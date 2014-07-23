Більше половини німців за торгові санкції проти Росії - опитування
Тільки 26% учасників опитування висловилися проти такого кроку
Більше половини (53%) німців, опитаних після катастрофи малайзійського Boeing-777 на сході України, вважають за необхідне введення Німеччиною та іншими країнами Заходу торговельних санкцій проти Росії, передає «Німецька хвиля» з посиланням на результати опитування, проведеного Міжнародним інститутом вивчення громадської думки YouGov.
Згідно з даними дослідження, тільки 26% учасників опитування висловилися проти такого кроку.
Що стосується заморожування банківських рахунків росіян, то його підтримують також 53% опитаних, 30% проти цього кроку.
Водночас, 62% німців заявили, що не хочуть розриву дипломатичних відносин з Росією після катастрофи "Боїнга" (22% висловилися за цей крок).
Одночасно 64% респондентів не підтримують ідею військової підтримки Києва, лише 18% вважають таку допомогу прийнятною.
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За відправку військ НАТО для захисту України від Росії висловилися лише 15%, проти такого кроку 65% респондентів.
Нерішучість респондентів викликало питання про фінансову підтримку українського уряду: 40% висловилися за цей крок, 36% - проти.
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Під час дослідження інститутом вивчення громадської думки YouGov було опитано 1070 повнолітніх німців. Опитування проводили з 20 по 22 липня.