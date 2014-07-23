Уряд створив комітет із запровадження санкцій проти Росії

12:44, 23 липня 2014
Фінанси
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Уряд України створив комітет із запровадження санкцій проти Російської Федерації.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.Читайте такожЄврокомісія готує пропозиції щодо розширення санкцій проти РФ

"Урядом України створений комітет з запровадження санкцій проти Російської Федерації. До нього увійдуть представники МЗС, Міністерства юстиції, економічний і фінансовий блок, силові і правоохоронні структури", - сказав він.

«У продовження анонсованої прем'єр-міністром комісії, що буде займатися підготовкою санкцій (проти Росії), наприкінці засідання уряду було прийнято постанову про створення такої комісії. Її, згідно з нашим рішенням, очолить міністр закордонних справ, міністр юстиції буде співголовою", - також додав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

За його словами, до складу цієї комісії "увійшло широке коло посадовців, які повинні у семиденний термін підготувати і внести на розгляд уряду відповідні проекти рішень, які будуть стосуватися причетних до військової агресії проти України, окупації Криму та фінансування терористів".

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