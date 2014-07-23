Яценюк завтра представить депутатам зміни до держбюджету

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк має намір у четвер, 24 липня, представити народним депутатам України проект змін до державного бюджету України, підготовленого урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряди.

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«Завтра я докладатиму у парламенті бюджет. Потрібно фінансувати армію, відновлювати ті території, які були знищені терористами, потрібно тримати країну на плаву. І уряд не потерпить ніяких торгів і шантажу з боку будь-кого, – сказав Яценюк. - Це відповідальність усієї країни перед кожним солдатом, перед кожною сім'єю цього солдата і перед країною у цілому. І завтра ми чекаємо, що український парламент проявить політичну відповідальність і мудрість для ухвалення відповідних законопроектів».

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