Держказначейство відновило роботу в Сєвєродонецьку і Попаснянському районі Луганщини

Державна казначейська служба України відновила роботу своїх управлінь у Попаснянському районі й місті Сєвєродонецьк Луганській області, звільнених силами української армії від бойовиків, повідомляється на сайті Держказначейства.

«Сьогодні, 23 липня, відновлено роботу управління Державної казначейської служби України в Попаснянському районі й управління Державної казначейської служби України в місті Сєвєродонецьк Луганській області», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками в середині квітня. З 7 липня в цих містах відновлено роботу Держказначейства й банківської системи.

Водночас, частина бойовиків зі звільнених міст прорвалися до Донецька й Луганська, операція зі звільнення міст на сході України триває. Враховуючи ситуацію в регіоні, підрозділи банків і Держказначейства у низці міст залишаються закритими.