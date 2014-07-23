Медведєв знову заговорив про необхідність захищатися від продукції з України і Молдови

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв знову заявив про можливість застосування захисних заходів при поставках на російський ринок продукції з України та Молдови після підписання цими країнами угод про асоціацію з Євросоюзом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на нараді з торговими представниками Росії в інших країнах.

Медведєв нагадав, що були підписані угоди ЄС про асоціацію з Молдовою та Україною, країнами - що є одночасно учасниками договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД.

«Ми об'єктивно оцінюємо негативні наслідки таких рішень для нашої економіки, вважаємо ці ризики достатньо серйозними, особливо в тому, що стосується технічного регулювання, стандартів, санітарного й фітосанітарного контролю, саме тому ми ведемо консультації з ЄС, із партнерами по Митному союзу й по СНД, і будемо вимушені за певної ситуації запроваджувати захисні заходи», - пояснив Медведєв.

Він заявив, що, незважаючи на «кризу в Україні», Росія налаштована на співробітництво з Євросоюзом. «Потрібно прямо сказати, що українська криза значно ускладнила наші відносини з ЄС, іноді ці події називають вододілом між минулим і майбутнім Європи, але для нашої країни це не так. Ми як і раніше націлені на взаємовигідне співробітництво», - сказав Медведєв.

Як зазначив російський прем'єр, Євросоюз ще довго буде для Росії основним торговим партнером, а істотна частина енергобалансу Європи залежить від російських поставок енергоресурсів. «Ми дорожимо репутацією надійного постачальника, але при цьому ми повинні бути впевнені, що наші економічні інтереси будуть забезпечені належним чином», - сказав Медведєв.