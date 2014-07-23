Україна готує секторальні санкції проти Росії

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Комітету із запровадження санкцій проти Російської Федерації впродовж 10 днів запропонувати список осіб і санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Кабінету міністрів.

«Комітет бере у своє провадження перелік усіх компаній, які є резидентами РФ і які напряму або опосередковано фінансують тероризм і бандитизм на території України, які підтримували анексію Криму як фінансово, так і через адміністративні важелі впливу», - сказав він.

За словами Яценюка, йдеться як про фізичних осіб - посадовців Росії, причетних до зазіханння на територіальну цілісність України і фінансування тероризму, так і про перелік секторальних санкцій, а саме – проти конкретних компаній та суб'єктів публічного права, які прямо або опосередковано підтримували бандитів та терористів.

«Протягом 10 днів внести на розгляд уряду перелік персональних і секторальних санкцій, проти юридичних і фізичних осіб РФ, які підтримують і фінансують тероризм в Україні і зазіхають на незалежність і територіальну цілісність Української держави», - заявив Яценюк.