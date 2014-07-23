Кабмін доручив відкрити бюджетні розрахунки у звільнених від терористів містах

Кабінет міністрів України доручив Міністерству соціальної політики і Міністерству фінансів спільно з Національним банком і "Ощадбанком" відновити бюджетні розрахунки з громадянами, які проживають на звільнених від терористів територіях Донецької і Луганської областей, заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

«Мінфіну терміново відновити бюджетні витрати на звільненій території і відкрити усі повністю бюджетні витрати. «Ощадбанку» спільно з Нацбанком - забезпечити перевезення готівки для забезпечення усіх виплат громадянам Україна на звільнених від терористів територіях», - сказав очільник уряду.

Присутній на засіданні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагадав, що за останні дні сили АТО звільнили Дзержинськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне. Раніше у цих населених пунктах усі казначейські і фінансові операції були призупинені.

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Як повідомляв УНІАН, виплата пенсій жителям міст Сніжне, Красний Луч, а також Станично-Луганського району Луганської області, як і раніше, ускладнена і не здійснюється. Водночас, згідно з повідомленням Міністерства соціальної політики України, пенсії жителям Слов'янська, Краматорська і Слов'янського району Донецької області профінансовані у повному обсязі.