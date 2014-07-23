Російські олігархи виводять активи з Лондона через загрозу санкцій - The Telegraph

Російські олігархи почали виводити свої активи з Лондона через загрозу санкцій.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела з Даунінг-стріт.

Так бізнесмени відреагували на заяви британського керівництва про можливе введення дискримінаційних заходів проти "союзників" Кремля, йдеться в статті, передає «Європейська правда».

Нагадаємо, у вівторок 22 липня Євросоюз погодився скласти список росіян, щодо яких можуть бути введені санкції, зазначає видання.

В адміністрації британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона відмовилися назвати імена російських олігархів, проти яких планується вжити заходів, через ризик "виведення активів", додає газета.

Відповідаючи на питання, чи виводять російські бізнесмени активи з Лондона вже зараз, прес-секретар Кемерона заявив: "Заходи, прийняті щодо фізичних осіб і компаній, взаємопов'язані з деяким рухом фінансових коштів по Європі, в тому числі тут, в Лондоні. Це безперечно так".

Нагадаємо, рішення про нові санкції проти Росії має бути прийнято до кінця липня.