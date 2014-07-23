У Росії вимагають, щоб Україна радилася з ними про асоціацію з ЄС

Росія в односторонньому порядку упровадить захисні заходи стосовно українських товарів у разі ратифікації Києвом Угоди про асоціацію з ЄС без консультацій з російською стороною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це в ході наради з торговими представниками Росії в інших країнах заявив міністр економічного розвитку Олексій Улюкаєв.

«Я сьогодні прочитав висловлювання мого шановного колеги - міністра закордонних справ України - про те, що предметом наших консультацій не є зміст і текст угоди . Вони, можливо, і не пов'язані, але якщо Україна зробить такі дії, то ми вважатимемо, що більше не зв'язані зобов'язанням продовжувати консультації, і зможемо вживати односторонні дії на захист наших національних економічних інтересів», - сказав Улюкаєв.

«Предметом консультацій саме і є зміст і текст угоди. Саме про це ми направили відповідну інформаційну записку нашим колегам, де пропонуємо відповісти по суті на ті питання, які витікають з аналізу змісту угоди», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 27 червня у Брюсселі Україна і ЄС підписали Угоду про асоціацію, якою передбачено створення зони вільної торгівлі.

Сьогодні, 23 липня, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Київ одержав перелік потенційних ризиків, які Москва бачить в імплементації Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Міністр закордонних справ України знову наголосив, що не бачить зв'язку між ратифікацією Угоди з тристоронніми консультаціями, які ведуть Україна з Росією і Європейською комісією щодо аспектів імплементації Угоди.

Також сьогодні прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв знову заявив про можливість упровадження захисних заходів при поставках на російський ринок продукції з України і Молдови після підписання цими країнами угод про асоціацію з Євросоюзом.

Крім того, сьогодні голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Григорій Немиря заявив, що на 12 вересня запланований другий раунд тристоронніх консультацій між Україною, ЄС і Російською Федерацією, на яких Росія планує добитися внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.