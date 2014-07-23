Міжбанк закрився доларом по 11,70 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6200/11,7000 грн/дол., до 12:00 звузився спред 11,6500/11,7000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6800/11,7000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 15,6450/15,7550 грн/євро, до 12:00 ціни підвищилися 15,6860/15,7570 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,7285/15,7595 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3340/0,3363 грн/рубль, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3340/0,3359 грн/рубль. До закриття торгів ціни піднялися 0,3353/0,3369 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,8705 (-0.0380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3477/1,3475.