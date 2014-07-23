ЄБРР зупиняє нові проекти в Росії

Про це йдеться у заяві банку, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Більшість представників ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку, включаючи всі держави – члени ЄС, а також кілька держав, які не входять у ЄС, дали чіткі розпорядження керівництву ЄБРР щодо неможливості здійснення нових інвестицій в Російській Федерації найближчим часом», – зазначається у заяві.

Банк обіцяє продовжувати управління діючим портфелем проектів і підтримувати відносини з клієнтами в Росії, а також зберегти фізичну присутність у країні.

Також повідомляється, що 19% інвестицій ЄБРР у першому півріччі 2014 року припали на Росію, тоді як 81% розподілено між іншими 34 країнами.

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Як повідомляв УНІАН, Російська Федерація у березні, порушуючи всі міжнародні договори, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати ситуацію на сході України, направляючи туди озброєних терористів. Власті РФ надають військову, матеріально-технічну, фінансову підтримку терористичним організаціям «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка».

Після анексії Криму ЄС, США, Канада, Японія та інші країни ввели персональні санкції стосовно осіб в Росії, причетних до цих незаконних дій. Проте РФ не припиняє дестабілізувати ситуацію в Україні.

16 липня Європейська рада оголосила про розширення другої фази санкцій проти Росії. Також Європейська рада доручила Єврокомісії до кінця липня підготувати розширення "чорного списку" для Росії і України.

Того самого дня президент США Барак Обама затвердив нові санкції проти Росії через ситуацію в Україні, зокрема, обмеження введено щодо російських компаній, які працюють у сфері оборонно-промислового і енергетичного комплексів.

Наступного дня, 17 липня, авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками, імовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук», в результаті загинуло 298 пасажирів і членів екіпажа.

У відповідь реакцією Вашингтона стала заява про можливе посилення санкцій, якщо Росія продовжуватиме підтримувати сепаратистів. Президент США Барак Обама обговорив можливість введення нових санкцій проти РФ з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і британським прем'єр-міністром Девідом Кемероном. За результатами цього обговорення ЄС опублікував нові критерії, які розширюють дію другої фази санкцій проти Росії через ситуацію в Україні.