Долар на міжбанку піднявся до 11,74 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань до 11,6400/11,7400, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,6545/15,79150.

Ціни на російську валюту знизилися до 0,3311/0,3340.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги по доларом США закрилися на рівні 11,6800/11,7000 грн/дол. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,7285/15,7595. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3353/0,3369 грн/рубль.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.