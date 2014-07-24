«Райффайзен Банк Аваль» за півроку отримав 1 млрд гривень збитку

«Райффайзен Банк Аваль» у першому півріччі 2014 року отримав 1,003 млрд грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банку становив 521,863 млн грн.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 2,19% - до 44,413 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 6,62%, до 28,837 млрд грн, зобов'язання - на 5,17%, до 38,095 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 2,46% - до 25,768 млрд грн, власний капітал - на 12,70%, до 6,318 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,003 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі 2014 року отримав 943,069 млн грн збитку, що, за інформацією банку, було викликано девальвацією гривні та деформуванням резервів за кредитами.

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У 2013 році порівняно з 2012 роком «Райффайзен Банк Аваль» наростив прибуток згідно звітності за національними стандартами у 21,6 разу - до 730,045 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

Із 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).