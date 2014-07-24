Рада перенесла на вечір розгляд змін до бюджету і Податкового кодексу

Верховна Рада перенесла розгляд змін до бюджету та Податкового кодексу на вечірнє засідання, тобто на 16 годину.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що на засіданні лідерів фракцій з урядом досягнуто домовленості, що “до 16 години вони (йдеться про уряд — УНІАН) внесуть всі правки, які обговорені на засіданні керівників депутатських фракцій коаліції”.

Він наголосив, що ці поправки будуть роздані всім народним депутатам, як членам коаліції, так і опозиції, з тим, щоб “ми о 16 годині могли розуміти детально за що голосуємо”.

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Турчинов зазначив, що на засіданні лідерів фракцій “була професійна дискусія Кабінету міністрів України і депутатські фракції напрацювали дуже важливі доповнення і зміни як до закону про Державний бюджет України на 2014 рік, так і внесення змін до Податкового кодексу України”.