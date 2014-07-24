Фонд гарантування почав ліквідацію «Західінкомбанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію «Західінкомбанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Ігоря Яремчишина.

Фонд запропонував вкладникам банку для отримання відшкодувань за вкладами з 30 липня по 9 вересня звертатись в установи банку «Хрещатик». Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до загального реєстру вкладників. Відшкодування вкладникам, які з якихось причин не звернуться за відшкодуванням у зазначений термін, будуть проводитися за індивідуальними зверненнями до фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Західінкомбанку» строком на 3 місяці з 29 травня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним. Фонд розпочав виплати гарантованих відшкодувань вкладникам «Західінкомбанку» через установи банку «Хрещатик» з 27 червня.

16 липня фонд повідомив про намір направити НБУ пропозицію про ліквідацію «Західінкомбанку» у зв'язку з відсутністю інвесторів, бажаючих брати участь у виведення банку з ринку.

«Західінкомбанк» (м. Луцьк) працює на ринку України з 1993 року та входить до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті Національного банку, власником контрольного пакету акцій банку Арсен Іванющенко, який проживає в Єнакієвому Донецької області, через компанію «Паррокс Корпорейшн Лімітед».