НБУ пояснив банкам особливості роботи в умовах надзвичайного режиму

Відповідна постанова НБУ від 22 липня оприлюднена на сайті регулятора (№435).

«Інструкція визначає порядок проведення банківських операцій, опис змін у технологіях їх проведення, окремі питання організації діяльності Національного банку, його структурних підрозділів, банків України, а також дій працівників Національного банку, пов'язаних із виконанням таких операцій у разі виникнення нештатного режиму, що унеможливлює роботу банківської системи в звичайному порядку (далі - надзвичайний режим роботи)», - говориться в документі.

Згідно з постановою, надзвичайний режим роботи банківської системи України вводиться постановою Правління Національного банку України.

Під час надзвичайного режиму роботи Правління Нацбанку може ухвалити рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

НБУ в умовах надзвичайного режиму створюватиме комісію, відповідальну за забезпечення безперервної роботи і відновлення діяльності банківської системи, координацію роботи банків з готівкою, ухвалення рішень з питань, що виникають. Комісія взаємодіятиме з банками, Держказначейством, правоохоронними органами і буде організовувати необхідну допомогу працівникам НБУ.

Читайте такожФонд гарантування знайшов інвесторів для двох проблемних банків

Керівництво НБУ і банків у разі введення надзвичайного режиму роботи перш за все повинні вжити заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. З цією метою можливе посилення охорони і взаємодія з МВС, евакуація працівників і матеріальних цінностей та інші заходи.

Нацбанк дозволив вживати заходів для запобігання загрози життю і здоров'ю працівників НБУ і збереження майна України без дотримання вимог нормативно-правових актів, технологічних інструкцій, описів операційних процесів і оплати рахунків.

Регулятор допускає в умовах надзвичайного стану використання для передачі інформації електронної пошти, телефонного зв'язку або інших засобів замість спеціальних засобів комунікації з банками.

Також НБУ допускає проведення операцій на підставі копій документів та/або з оформленням первинних документів на паперових носіях на підставі телефонограм.

Також встановлено, що у разі введення надзвичайного режиму роботи банки і Нацбанк повинні за необхідності забезпечити проведення операцій в святкові, вихідні дні та неробочий час.

Крім цього, банки зможуть здійснювати операції за рахунками, робота яких призупинена в Системі електронних платежів, понад залишок коштів на рахунках за принципом овердрафту за узгодженням з НБУ розміру такого овердрафту.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики визволили від терористів Слов'янськ і Краматорськ, які були захоплені проросійськими бойовиками у середині квітня. З 7 липня в цих містах відновлена робота Держказначейства і банківської системи.

Водночас, частина бойовиків із визволених міст прорвалися до Донецька і Луганська, операція із визволення міст на сході України триває.