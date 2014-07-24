Нові санкції ЄС можуть торкнутися російських банків, нафти та зброї

Очікується, що буде розширено список юридичних та фізичних осіб, чиї активи в ЄС будуть заморожені.

На раді також буде обговорюватися заборона для європейських осіб і організацій на інвестування в акції і боргові папери російських банків з часткою держучасті більше 50%, повідомляє Financial Times з посиланням на 10-сторінковий документ, підготовлений Європейською комісією (ЄК).

Російські банки також можуть втратити можливість використання європейських фондових ринків для нових розміщень з метою залучення іноземного капіталу. "Цей захід передбачає заборону для європейських осіб на інвестування де-небудь у світі у боргові зобов'язання, акції та подібні фінансові інструменти, що мають термін обігу понад 90 днів, випущені російськими фінансовими інститутами, які належать державі", - йдеться в документі, передає Прайм.

Водночас, обмеження ЄС не зачіпають вже існуючі папери російських банків, а також не поширюються на суверенні боргові папери РФ. Однак навіть ці заходи на адресу російських фінансових інститутів можуть виявитися досить масштабними, пише FT. Зокрема, у документі ЄК йдеться, що минулого року російські фінансові інститути з державною участю розмістили на європейських ринках облігації на суму 7,5 млрд євро, у той час як загальна сума облігацій, розміщених російськими банками в минулому році в Європі оцінюється в 15,8 млрд євро.

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Крім обмежень на адресу фінансового сектора у документі ЄК йдеться про заборону на експорт "особливо важливих технологій", який передбачає введення системи ліцензування в трьох сферах: глибоководному бурінні, геологорозвідці в полярних широтах і видобутку нафти зі сланцевих родовищ. Крім цих заходів Єврокомісія може ввести ембарго на озброєння з метою обмежити імпорт російської зброї в Європу, який оцінюється в 3,2 млрд євро на рік, а також ЄК може обмежити торгівлю товарами подвійного призначення.

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Однак для прийняття цих обмежень потрібна одностайна згода всіх 28 країн ЄС, але не всі країни прагнуть до санкцій проти Росії, пише FT.

Джерело Reuters зазначає, що санкції ЄС проти Росії можуть набути чинності в кінці липня. При цьому, за його даними, влада Німеччини вважає, що їхня дія повинна бути обмежена в часі.