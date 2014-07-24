МВФ скоротив прогноз зростання економіки США

Міжнародний валютний фонд скоротив прогноз економічного зростання США у 2014 році до 1,7%, вважаючи, що слабкість економіки в першому кварталі переважить очікуване прискорення у другій половині року, повідомляє Рейтер.

У червні МВФ прогнозував зростання американського ВВП на 2%. Фонд заявив, що економіка прискориться до 3-3,5% в подальші місяці 2014 року, а в наступному і 2016 році зростання становитиме 3%.

"Тим не менше, тягар для зростання, зумовлений скороченням в першому кварталі, не буде компенсовано", - йдеться в щорічному аналізі американської економіки, представленому МВФ.

ВВП США скоротився на 2,9% в перші три місяці поточного року через слабкість на ринку житла, повільного поповнення запасів підприємств і уповільнення експорту.

Зниження прогнозів зростання, ймовірно, внесе свою лепту в ситуацію на ринку праці у наступні три місяці: у США не буде повної зайнятості до 2018 року, вважає МВФ.

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Фонд також попередив, що старіння населення США означає, що економіка не зможе зростати швидше 2% на рік в довгостроковій перспективі у випадку відсутності серйозних реформ, включаючи зміни в податковому і імміграційному законодавстві, збільшення інвестицій в інфраструктуру і професійне навчання, а також поліпшення допомоги у догляді за дітьми, що дозволить залучити більше американців на ринок праці.

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Крім того, вперше за кілька років МВФ звернув увагу на ситуацію з бідністю в США. Він закликав державу підвищити податкові відрахування для малооплачуваних працівників і збільшити мінімальну оплату праці, що в сукупності дозволить допомогти бідним, не обтяжуючи значно державний бюджет.