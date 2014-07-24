Фонд гарантування почав ліквідацію «Інтербанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію «Інтербанку» на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідації, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Вадима Кононця.

Фонд запропонував вкладникам банку для отримання відшкодувань за вкладами з 30 липня по 9 вересня звертатися в установи «Імексбанку». Виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться відповідно до загального реєстру вкладників. Відшкодування вкладникам, які з якихось причин не звернуться за відшкодуванням у зазначений термін, будуть проводитися за індивідуальними зверненнями до фонду.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в «Інтербанку» строком на 3 місяці - з 24 квітня по 23 липня 2014 року, керуючись рішенням Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним. Фонд розпочав виплати вкладникам «Інтербанку» через установи «Імексбанку» з 20 червня.

16 липня фонд повідомив про намір направити НБУ пропозицію про ліквідацію «Інтербанку» у зв'язку з відсутністю інвесторів, бажаючих брати участь у виведення банку з ринку.

«Інтербанк» працював на ринку України з 1992 року і входив до групи невеликих фінустанов. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником істотної частки його капіталу (10% і більше).