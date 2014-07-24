Долар на міжбанку зріс до 11,78 грн

У четвер, 24 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7400, на 12:00 ціни піднялися до 11,7500/11,7800. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6800/11,7800, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,6545/15,7915, на 12:00 ціни пішли вгору до 15,8405/15,8850. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 15,7415/15,8805.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3311/0,3340, на 12:00 ціни підвищилися до 0,3352/0,3364. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3353/0,3371.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися на рівні 11,6800/11,7000 грн/дол. Ринок євро-гривня закрився котируваннями 15,7285/15,7595. Рублевий ринок закрився на рівні 0,3353/0,3369 грн/рубль.

Нацбанк у середу на ринок не виходив.