МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки

Про це йдеться в коментарі економічного радника МВФ Олів'є Бланшара, текст якого розміщений на сайті Фонду.

«Відновлення триває, але це слабке відновлення. Воно гірше, ніж ми уявляли собі в квітні поточного року, - йдеться в коментарі Бланшара. - Ключовий показник - світове зростання в 2014 році впаде з 3,7%, які ми прогнозували в квітні, до 3,4%».

Багато в чому, на думку Бланшара, це відображає наслідки подій, які вже трапилися, зокрема, погіршення економічних позицій США.

«Але є і більш дрібні фактори - як у розвинених економіках, так і тих, що розвиваються. В цілому ситуація залишається незмінною: розвинені економіки протистоять високим показникам державних боргів, які стримують зростання. Економіки, що розвиваються через відсутність структурних реформ, як і раніше, не можуть досягти докризових показників», - зазначив Бланшар.

Він підкреслив, що прогнози зростання знижені фактично для всіх регіонів світу. При цьому найбільше падіння продемонструє Росія.

«Найбільш істотну корекцію зазнали прогнози щодо Росії. Якщо в квітні ми прогнозували зростання економіки РФ у 2014 році на рівні 1,3%, то тепер цей показник не перевищує 0,2%. По 2015 році прогноз погіршений до 1% з 2,3%», - сказав представник МВФ.

На його думку, причинами такого різкого зниження економіки стане погіршення економічної активності та впевненості інвесторів внаслідок зростаючої геополітичної напруженості в регіоні.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5% прогнозованих раніше. При цьому, за оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% і 5,8% від ВВП в 2014 і 2015 роках, відповідно, тобто, фонд погіршив свої очікування порівняно з 8,5% і 6,1%, відповідно, прогнозованих раніше.