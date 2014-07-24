Євросоюз знову відклав санкції щодо російської економіки
17:01, 24 липня 2014Фінанси
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Запропоновані Євроcоюзу секторальні санкції щодо російської економіки не будуть ухвалені до наступного тижня.
REUTERS
Про відповідне рішення Європейської комісії (ЄК) заявив прес-секретар ЄК Джонатан Тодд, передає "Українська правда" з посиланням на Reuters.
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Посли Євросоюзу обговорювали пропозиції з обмеження доступу Росії до фінансування у сфері оборони та енергетичної промисловості ЄС у четвер.
За словами Джонатана Тодда, дискусія продовжиться наступного тижня. За її підсумками ЄК представить законодавчі пропозиції.
"Ці законодавчі пропозиції потім мають ухвалити держави-члени ЄС згідно з відповідними процедурами, ймовірно наступного тижня", - зазначив прес-секретар.
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