Євросоюз знову відклав санкції щодо російської економіки

Про відповідне рішення Європейської комісії (ЄК) заявив прес-секретар ЄК Джонатан Тодд, передає "Українська правда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожПорошенко закликає Європарламент визнати «ЛНР» та «ДНР» терористами

Посли Євросоюзу обговорювали пропозиції з обмеження доступу Росії до фінансування у сфері оборони та енергетичної промисловості ЄС у четвер.

За словами Джонатана Тодда, дискусія продовжиться наступного тижня. За її підсумками ЄК представить законодавчі пропозиції.

"Ці законодавчі пропозиції потім мають ухвалити держави-члени ЄС згідно з відповідними процедурами, ймовірно наступного тижня", - зазначив прес-секретар.