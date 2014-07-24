Шлапак: якщо не провести секвестр, бюджетна діра складе 31 млрд гривень

Міністерство фінансів України прогнозує розрив державного бюджету України на 2014 рік у розмірі 31 млрд грн, у разі якщо Верховна Рада не затвердить пропонований урядом секвестр бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході виступу в парламенті міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Стоїть завдання знайти резерви для покриття загального фінансового розриву в сумі 31 млрд», - сказав Шлапак.

Він пояснив, що з цих коштів тільки недобір за дохідною частиною бюджету становитиме близько 13 млрд грн. «До кінця року через події на сході ми недоотримаємо у дохідну частину бюджету близько 13 млрд грн», - сказав Шлапак.

При цьому він наголосив, що необхідно знайти ресурси для збільшення військових витрат. «У березні, коли виділялися кошти з бюджету для резервного фонду для Міноборони та інших силовиків, ми розраховували, що (антитерористична – УНІАН) операція триватиме до 1 липня. На продовження операції потрібні нові кошти. Військові просять мінімально виділити суму більш як 9 млрд грн», - сказав Шлапак.

Він також звернув увагу, що уряд повинен також знайти ресурси для відновлення звільнених від терористів територій. «У нас немає ресурсів надати умови проживання і роботи тим, хто виїхав з Криму та інших територій. Уряд ініціює створення спеціального фонду для вирішення питань тих, хто переїхав з Криму і сходу. Для цього необхідно більш як 7 млрд грн», - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді заявляли, що дефіцит держбюджету на 2014 рік нині становить 14,5 млрд грн і Кабмін має намір провести секвестр бюджету. Зокрема, запропоновано скоротити витрати на держапарат і збільшити витрати резервного фонду на 16,9 млрд грн для зміцнення обороноздатності країни і забезпечення відновлення зруйнованої інфраструктури в Донецькій і Луганській областях. В основі нового бюджету буде використано більш песимістичний прогноз, зокрема, падіння ВВП на 6-6,5% при інфляції близько 19%.