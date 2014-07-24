МВФ не збирається скорочувати програму співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд, як ключовий кредитор України, не розглядає можливості скорочення чи якоїсь зміни затвердженої дворічної програми кредитування економіки нашої країни в обсягу 17 млрд дол., повідомив на традиційному брифінгу у Вашингтоні заступник прес-секретаря МВФ Уїльям Мюррей.

«У нас є програма з Україною, це дворічна stand-by програма», - сказав Мюррей. Він нагадав, що з 24 червня по 17 липня в Києві працювала оцінна місія Фонду, яка вже підготувала детальну доповідь щодо ситуації в Україні. За словами Мюррея, про невиконання програми і, таким чином, якусь її зміну, не йдеться. «У Києві відбувся достатньо детальний брифінг щодо роботи оцінної місії. Я можу лише повторити те, що було сказане під час цього брифінгу. Але також я можу повторити і те, що ми визнаємо, що програма кредитування реалізується у вельми непростих умовах. І конфлікт на сході України певним чином позначається, в першу чергу, на економічних показниках розвитку України», - відзначив Мюррей.

Він відзначив, що у Фонді не схильні передбачати погіршення ситуації й розраховують на відновлення макроекономічної стабільності в Україні.

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Як повідомляв УНІАН, рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір наприкінці липня затвердити підсумки роботи оцінної місії Фонду і ухвалити рішення про виділення Україні другого траншу кредиту на суму 1,4 млрд дол. упродовж кількох тижнів.

Як заявив керівник оцінної місії МВФ Ніколай Георгієв, Україна в цілому виконує всі вимоги МВФ, необхідні для продовження співпраці з Фондом, і місія МВФ досягла взаєморозуміння з українською владою з питань першого перегляду програми «стенд-бай».

За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, одержання другого траншу від МВФ очікується впродовж кількох тижнів або до середини серпня.