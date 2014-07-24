Підприємства заборгували державі $2 млрд за кредитами та гарантіями

Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, наданими державою або під держгарантії, станом на 1 липня 2014 року становить 1,975 млрд дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За інформацією Мінфіну, дані наведені в доларах США при перерахунку за валютним курсом Національного банку України на 30 червня 2014 року.

Згідно з опублікованими даними, найбільший обсяг заборгованості припадає на концерн «Украгротехсервіс» - 264,118 млн. дол. (цільове призначення - сільгосптехніка), а також на компанію «Оріана» - 231,761 млн. дол. (будівництво заводу з виробництва поліетилену), Макіївський металургійний комбінат - 181,136 млн. дол. (виробниче устаткування), корпорація «Украгропромбіржа» - 118,468 млн. дол. (сільгосптехніка), Українська зовнішньоторговельна фірма «Біомед» - 130,963 млн. дол. (технологічне устаткування).

Також наводяться дані Мінфіну про надані держгарантії станом на 1 липня 2014 року, згідно з якими за 10-річний період, з 2004 року по 2013 рік включно, уряд надав держгарантії на 171,715 млрд грн, зокрема, найбільший обсяг у 75,350 млрд грн надано в 2012 році, тоді як у 2014 році уряд не надав жодної держгарантії.

Зокрема, в 2004 році Кабмін видав держгарантії на 8,367 млрд грн, у 2005 – на 661 млн. грн, у 2006 – 3,521 млрд грн, у 2007 – 5,892 млрд грн, у 2008 – 1 млрд грн, у 2009 – 32,110 млрд грн, у 2010 – 10,074 млрд грн, у 2011 – 12,842 млрд грн, у 2012 – 75,350 млрд грн, у 2013 – 21,898 млрд грн.

Читайте такожШлапак: якщо не провести секвестр, бюджетна діра складе 31 млрд гривень

Нагадаємо, що держбюджет України на 2014 рік передбачає можливість надання держгарантій на 25 млрд грн.