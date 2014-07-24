Підприємства заборгували державі $2 млрд за кредитами та гарантіями
Держбюджет України на 2014 рік передбачає можливість надання держгарантій на 25 млрд грн
Прострочена заборгованість позичальників перед державою за кредитами, наданими державою або під держгарантії, станом на 1 липня 2014 року становить 1,975 млрд дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.
За інформацією Мінфіну, дані наведені в доларах США при перерахунку за валютним курсом Національного банку України на 30 червня 2014 року.
Згідно з опублікованими даними, найбільший обсяг заборгованості припадає на концерн «Украгротехсервіс» - 264,118 млн. дол. (цільове призначення - сільгосптехніка), а також на компанію «Оріана» - 231,761 млн. дол. (будівництво заводу з виробництва поліетилену), Макіївський металургійний комбінат - 181,136 млн. дол. (виробниче устаткування), корпорація «Украгропромбіржа» - 118,468 млн. дол. (сільгосптехніка), Українська зовнішньоторговельна фірма «Біомед» - 130,963 млн. дол. (технологічне устаткування).
Також наводяться дані Мінфіну про надані держгарантії станом на 1 липня 2014 року, згідно з якими за 10-річний період, з 2004 року по 2013 рік включно, уряд надав держгарантії на 171,715 млрд грн, зокрема, найбільший обсяг у 75,350 млрд грн надано в 2012 році, тоді як у 2014 році уряд не надав жодної держгарантії.
Зокрема, в 2004 році Кабмін видав держгарантії на 8,367 млрд грн, у 2005 – на 661 млн. грн, у 2006 – 3,521 млрд грн, у 2007 – 5,892 млрд грн, у 2008 – 1 млрд грн, у 2009 – 32,110 млрд грн, у 2010 – 10,074 млрд грн, у 2011 – 12,842 млрд грн, у 2012 – 75,350 млрд грн, у 2013 – 21,898 млрд грн.
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Нагадаємо, що держбюджет України на 2014 рік передбачає можливість надання держгарантій на 25 млрд грн.