Нацбанк ввів надзвичайний режим для банків на Донбасі і в Криму

«Починаючи з 24 липня 2014 року, Національним банком України запроваджено надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим. Таке рішення викликане ситуацією, яка не дозволяє банківській системі працювати в звичному режимі, і спрямоване забезпечити фінансування потреб держави і життєдіяльності населення», - йдеться в повідомленні.

Регулятор наголошує, що зазвичай діяльність банків чітко регламентована, і проведення банківських операцій передбачає дотримання великої кількості процедур.

«В умовах, пов'язаних з виникненням ситуацій, що потребують швидкого реагування і ухвалення відповідних рішень, наприклад, в умовах загрози життю і здоров'ю працівників, банкам України і Національному банку України надана можливість за окремими напрямами діяти за спрощеною процедурою», - наголошується в повідомленні.

Разом з тим, НБУ наголошує, що підвищується рівень відповідальності за ухвалення рішень і визначення механізмів контролю за їх ухваленням.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк розробив інструкцію з організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі для безперебійного фінансування потреб держави і життєдіяльності населення, про що йдеться в постанові від 22 липня №435.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про припинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Керівництво НБУ і банків у разі запровадження надзвичайного режиму роботи насамперед повинні вживати заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. З цією метою можливі посилення охорони і взаємодія з МВС, евакуація працівників і матеріальних цінностей та інші заходи.

Нацбанк дозволив вживати заходів для запобігання загрозі життю і здоров'ю працівників НБУ і збереження майна України без дотримання вимог нормативно-правових актів, технологічних інструкцій, описів операційних процесів і сплати рахунків.

Регулятор допускає в умовах надзвичайного стану використання для передачі інформації електронної пошти, телефонного зв'язку або інших засобів замість спеціальних засобів комунікації з банками.

Також НБУ допускає проведення операцій на основі копій документів і/або з оформленням первинних документів на паперових носіях на основі телефонограм.

Також встановлено, що в разі запровадження надзвичайного режиму роботи банки і Нацбанк повинні за необхідності забезпечити проведення операцій у святкові, вихідні дні і неробочий час.

Крім того, банки зможуть здійснювати операції за рахунками, робота яких припинена в Системі електронних платежів, понад залишок коштів на рахунках за принципом овердрафту за узгодженням з НБУ розміру такого овердрафту.

Дія положення поширюється на Національний банк України, банки і Державну казначейську службу України.

Надзвичайний режим роботи банківської системи може бути запроваджено на окремих територіях, а також на певний термін.