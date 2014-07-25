МВФ погіршив прогноз зростання російської економіки практично до нуля
03:56, 25 липня 2014Фінанси
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Міжнародний валютний фонд (МВФ) скоригував прогноз щодо зростання ВВП Росії на 2014 рік, знизивши його з 1,3 відсотка до 0,2 відсотка.
REUTERS
Такі дані опубліковані в доповіді МВФ щодо перспектив розвитку світової економіки, повідомляє gordonua.
Прогноз зростання ВВП на 2015 рік також знизився. У квітні експерти МВФ дали прогноз, що російська економіка в наступному році зросте на 2,3 відсотка. Тепер цей показник зменшили до одного відсотка.
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У доповіді МВФ наголошується, що в першому кварталі в РФ різко впала інвестиційна активність через геополітичну напруженість. Експерти МВФ вважають, що ці фактори і далі будуть гальмувати російську економіку.
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