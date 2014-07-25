Мінфін роз'яснив порядок оподаткування доходів за депозитами

Оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді відсотків, у тому числі доходів від розміщення депозитів у банках, здійснюється за лінійної ставкою 15% річних, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Мінфін нагадав, що згідно із Законом України від 3 липня «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів», змінився порядок оподаткування.

«Введена лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб у вигляді 15%...Оподаткування роялті, інвестиційного прибутку та дивідендів повернулося до редакції Податкового кодексу до 1 липня 2014 року, за якою такі доходи оподатковуються за ставками 15 (17%) і 5% відповідно... Для оподаткування інших пасивних доходів від розміщення капіталу також введена єдина ставка - 15%», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в рамках уточнених норм Податкового кодексу повернення надміру утриманих сум податку, що виникли в результаті перерахунку за колишньою і новою системою оподаткування, проводиться шляхом зменшення суми податку до сплати за поточний або наступний податковий місяць.

Крім цього, повідомляється, що згідно зі змінами до Бюджетного кодексу, податок з доходів у вигляді відсотків за рахунками фізосіб у банках і кредитних спілках буде зараховуватися до держбюджету України.

Мінфін нагадує, що такий порядок оподаткування введено в результаті компромісних домовленостей між підприємцями, банками та депутатським корпусом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від капіталу», згідно з яким запроваджується єдина 15% лінійна ставка оподаткування пасивних доходів фізичних осіб, до яких належать і відсотки за вкладами, замість затвердженої раніше прогресивної шкали від 15 до 25%.

Банки з 1 серпня 2014 року будуть самостійно перераховувати до держбюджету суми податку і звітувати, не розкриваючи таємницю вкладів. Закон звільнив від сплати податку доходи за вкладами, нараховані з 1 липня по 1 серпня 2014 року, а також доходи за рахунками для нарахування заробітної плати, пенсії і стипендії.