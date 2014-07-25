Через Крим жителі Новосибірська втратили пенсій на 15 млрд рублів

За підрахунками експертів, місто віддало на потреби анексованої української території 15 млрд рублів пенсійних накопичень, а кожен житель - 22 тисячі. У місті на ці гроші можна побудувати дві станції метро, повідомляє Тайга.инфо

На пікет проти фінансування розвитку Криму за рахунок накопичувальної частини пенсій жителів Росії зібралися близько десятка людей з плакатами «Радів за #Крымнаш? Тепер плати» і «15 мільярдів з Новосибірська на Крим? Нам краще 2 станції метро».

Нагадаємо, наприкінці червня міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що у Пенсійного фонду немає джерел для повернення заощаджень громадян за 2014 рік - це близько 243 млрд рублів. «Гроші пішли на Крим, на прийняття антикризових заходів», - говорив чиновник. Потім Силуанов пояснив, що його слова були, нібито, неправильно витлумачені.

«Ми вважаємо, що це просто експропріація експропріаторів - те, чому вчив дідусь Ленін у свій час, - заявив один з організаторів акції Віктор Поляков. - Для людей, які народилися в проміжку з 1961-го по 1967-й, все одно не буде пенсії, тим не менше, така нахабна поведінка держави взагалі неприйнятна. Рішення, в першу чергу, стосується тих людей, які займаються приватним бізнесом, тих, у кого щось є».

На думку Полякова, члена регіональної політради руху «Солідарність», за існуючого співвідношення працюючих і пенсіонерів, діючої ставки єдиного соціального податку і середньої зарплати в 30 тисяч рублів, пенсія в країні повинна становити близько 20 тис. рублів. «У нас же вона приблизно 7,5 тис. рублів, при цьому Пенсійний фонд має дірку в 1,5 трлн рублів. Це означає, що все розкрадено», - додав він.

Поляков вважає, що результати фінансової допомоги Криму росіяни побачать тільки через «якийсь час». Гроші ж, зібрані урядом в якості допомоги ще до березневого референдуму щодо приєднання півострова, просто «зникли», переконаний він. «Зараз гроші просто експропріювали у нас, а що далі піде - мені зовсім не цікаво», - зауважив він.