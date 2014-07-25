Японія слідом за ЄС розширить санкції проти Росії

Уряд Японії розгляне можливість розширити санкції проти Росії у зв'язку з катастрофою Boeing в Україні, повідомляє Japan Times з посиланням на Kyodo News і його джерело в уряді.

Це було вирішено на засіданні Ради національної безпеки. Деталі щодо санкцій та дата їх введення будуть визначені після того, як Євросоюз оголосить про введення нових санкцій зі свого боку.

Джерело Kyodo в МЗС Японії раніше говорило, що нові санкції, ймовірно, будуть помірними, щоб не занадто вплинути на перспективи переговорів з Росією щодо спірних територій. Але якщо буде доведено, що літак збили проросійські сили з використанням російського озброєння, додаткових санкцій уникнути не вдасться, сказало джерело агентства.

Як повідомляють «Ведомости», Токіо також збирається натиснути на Париж з приводу продажу вертольотоносців Mistral Росії. Міністр оборони Ицунори Онодера, аби підтримати позицію США, збирається повідомити голові Міноборони Франції Жан-Ів Ле Дриану, що плани Франції щодо продажу Росії двох вертольотоносців викликають серйозні побоювання в Токіо. В Японії вважають, що ця угода не буде доречною в нинішній ситуації, повідомив співрозмовник агентства. Ле Дріан збирається відвідати Японію наступного тижня.

Нагадаємо, 18 березня, після анексії Криму Росією, Японія запровадила перші санкції проти Росії. Тоді Токіо вирішив призупинити консультації про пом'якшення візового режиму, заморозити переговори про інвестиційне співробітництво, про співробітництво в освоєнні космосу і про запобігання небезпечній військовій діяльності.

29 квітня Японія ввела візові санкції проти 23 громадян Росії, серед яких були чиновники уряду. Санкції були розширені у зв'язку з тим, що, на думку Токіо, керівництво Росії не робило видимих зусиль для деескалації кризи в Україні.

На даний момент останнім санкційним рішенням щодо Росії стало рішення Оттави. 24 липня прем'єр-міністр Канади Стівен Харпер оголосив про введення нових санкцій проти широкого кола осіб, пов'язаних з різними російськими секторами, йдеться в його заяві. Він пояснив, що санкції стали відповіддю «режиму Путіна на незаконну окупацію українського Криму і його постійну провокуючу військову діяльність, спрямовану на східну Україну». За словами Харпера, збитий малайзійський MH17 минулого тижня показав, що підтримка Росією сепаратистських сил сильно шкодить міжнародному миру та безпеці.

На додаток до заборони на операції з компаніями з російської оборонної промисловості нові заходи обмежують отримання фінансування енергетичними та фінансовими організаціями, пояснив прем'єр. Під санкції потрапили, зокрема, лідери самопроголошених ДНР і ЛНР, а з компаній - «Алмаз-Антей», «Калашников», «Новатек», Зовнішекономбанк та інші.