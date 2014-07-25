Долар на міжбанку зріс до 11,84 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,7500/11,8400 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 15,8190/15,9425 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,33521/0,33780 грн/рубль. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3463/65 (четвер - 1,3447/49).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, у четвер, 24 липня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,6400/11,7400, до 12:00 ціни піднялися до 11,7500/11,7800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,6800/11,7800