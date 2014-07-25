НБУ створив групу для збереження активів і пасивів неплатоспроможних банків

Національний банк створив робочу групу з питань розробки пропозицій для збереження активів і пасивів банків, що відносяться до категорії неплатоспроможних і стосовно яких було ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, до складу групи увійшли фахівці Нацбанку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Створення групи є черговим кроком центрального банку для захисту інтересів вкладників і збереження довіри громадян до української банківської системи.

Також повідомляється, що перші засідання робочої групи, в ході яких було розглянуто проект її регламенту і першочергові завдання, відбулися в липні.

Читайте такожФонд гарантування знайшов інвесторів для двох проблемних банків

Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в 13 банків, зокрема, в «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

Читайте такожНацбанк ввів надзвичайний режим для банків на Донбасі і в Криму

На даний час у банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк», «Даніель», «Інтербанк» і «Західінкомбанк» проходить процедура ліквідації.