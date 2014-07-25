НБУ створив групу для збереження активів і пасивів неплатоспроможних банків

10:59, 25 липня 2014
Фінанси
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До складу групи увійшли фахівці Нацбанку та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Нацбанк создал группу для сохранения активов и пассивов неплатежеспособных банков / Фото УНИАН

Національний банк створив робочу групу з питань розробки пропозицій для збереження активів і пасивів банків, що відносяться до категорії неплатоспроможних і стосовно яких було ухвалено рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію. 

Про це повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, до складу групи увійшли фахівці Нацбанку і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

Створення групи є черговим кроком центрального банку для захисту інтересів вкладників і збереження довіри громадян до української банківської системи. 

Також повідомляється, що перші засідання робочої групи, в ході яких було розглянуто проект її регламенту і першочергові завдання, відбулися в липні.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в 13 банків, зокрема, в «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

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На даний час у банках «Брокбізнесбанк», «Меркурій», «Форум», «Реал Банк», «Даніель», «Інтербанк» і «Західінкомбанк» проходить процедура ліквідації.

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