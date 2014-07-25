Німецькі бізнесмени виступили за санкції проти Росії

Голова Східного комітету німецької економіки Екхард Кордес змінив точку зору і висловився на підтримку нових санкцій щодо Росії, повідомляє РІА Новини.

Як заявив Кордес в інтерв'ю економічному виданню Handelsblatt, якщо федеральний уряд та ЄС вводять санкції через те, що Росія занадто мало співпрацює у вирішенні українського кризи, то комітет "на 100% це підтримує". Для німецьких підприємств це буде болісно, але "якщо треба платити ціну, то ми заплатимо", - заявив бізнесмен.

Близько місяця тому Кордес говорив, що необхідності в економічних санкцій щодо Росії він не бачить.

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Східний комітет німецької економіки - це впливова організація, що об'єднує німецьких бізнесменів, які працюють у Росії. Комітет існує з 1952 року і працює з 21 країною. Комітет займається посередництвом у переговорах представників федерального уряду Німеччини з представниками урядів інших країн та представляє інтереси німецької економіки в двосторонніх комісіях. Комітет проводить профільні семінари, організовує поїздки делегацій, бере участь у міжнародних економічних ярмарках.

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Після катастрофи на території України малайзійського літака США і країни ЄС ведуть переговори про посилення санкцій щодо Росії.США вже ввели санкції щодо цілого ряду російських сировинних і оборонних компаній. Євросоюз також розширив санкційний список, який набув чинності в п'ятницю. Секторальні санкції Євросоюзу щодо Росії зараз проходять підготовку та обговорення.