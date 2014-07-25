Німецькі бізнесмени виступили за санкції проти Росії
Для німецьких підприємств це буде болісно, але "якщо треба платити ціну, то ми заплатимо"
Голова Східного комітету німецької економіки Екхард Кордес змінив точку зору і висловився на підтримку нових санкцій щодо Росії, повідомляє РІА Новини.
Як заявив Кордес в інтерв'ю економічному виданню Handelsblatt, якщо федеральний уряд та ЄС вводять санкції через те, що Росія занадто мало співпрацює у вирішенні українського кризи, то комітет "на 100% це підтримує". Для німецьких підприємств це буде болісно, але "якщо треба платити ціну, то ми заплатимо", - заявив бізнесмен.
Близько місяця тому Кордес говорив, що необхідності в економічних санкцій щодо Росії він не бачить.
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Східний комітет німецької економіки - це впливова організація, що об'єднує німецьких бізнесменів, які працюють у Росії. Комітет існує з 1952 року і працює з 21 країною. Комітет займається посередництвом у переговорах представників федерального уряду Німеччини з представниками урядів інших країн та представляє інтереси німецької економіки в двосторонніх комісіях. Комітет проводить профільні семінари, організовує поїздки делегацій, бере участь у міжнародних економічних ярмарках.
Читайте такожЯпонія слідом за ЄС розширить санкції проти Росії
Після катастрофи на території України малайзійського літака США і країни ЄС ведуть переговори про посилення санкцій щодо Росії.США вже ввели санкції щодо цілого ряду російських сировинних і оборонних компаній. Євросоюз також розширив санкційний список, який набув чинності в п'ятницю. Секторальні санкції Євросоюзу щодо Росії зараз проходять підготовку та обговорення.