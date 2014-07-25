Депутати не змогли прийняти закон про вільну економічну зону в Криму

На засіданні парламенту у зв'язку з відсутністю багатьох депутатів не прийнятий закон про вільну економічну зону в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, під час "сигнального" голосування Верховна Рада не підтримала у другому читанні і як закон проект закону "Про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

За дане рішення проголосували лише 177 (при необхідних 226 - УНІАН) народних депутатів.

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На засіданні парламенту відсутня велика кількість депутатів, зокрема, багато пустих робочих місць депутатів з груп «Суверенна європейська Україна» та «Економічний розвиток». Також відсутні позафракційні, які ще вчора входили до фракції КПУ.